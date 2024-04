JD1TV: Drones são adotados pela PM para oferecer mais segurança no trânsito da Capital

No último dia 08, o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), comandado pelo Tenente-Coronel Carlos Augusto Regalo, começou a usar drones para fazer com que a fiscalização de trânsito seja mais efetiva em Campo Grande.

Saiba Mais Cidade Em primeiro dia de fiscalização, drones registram 20 infrações de trânsito na Capital

O Tenente-Coronel esteve nos estúdios do JD1 hoje (12), para falar sobre o tema. Segundo ele, após o período pandêmico, aumentou o fluxo do trânsito nas ruas da capital, resultando no aumento de acidentes. Por isso, a adoção dos drones.

“Drone é um exemplo de como a modernidade pode contribuir para diminuir acidentes de trânsito”, afirmou ele. A ideia é que os condutores vejam o aparelho e o policial responsável, para que eles tenham mais atenção enquanto estão dirigindo.

Nesta primeira semana, a principal infração cometida pelos condutores dos veículos, principalmente de motocicletas, foi não respeitar o sinal vermelho.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade Em primeiro dia de fiscalização, drones registram 20 infrações de trânsito na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também