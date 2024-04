Em primeiro dia de fiscalização, drones registram 20 infrações de trânsito na Capital

O primeiro dia de fiscalização com drones feita pelo BPMTran (Batalhão de Polícia de Trânsito) em Campo Grande, registrou 20 infrações na Avenida Afonso Pena. O trabalho começou na manhã desta segunda-feira (8). O equipamento capta as imagens a até 30 metros de distância dos agentes de trânsito.

Segundo dados do BPMTran, as infrações aconteceram em dois cruzamentos da Avenida: com a Rua Bahia e com a Rua Dr. Paulo Machado.

No primeiro momento, o drone já flagrou motoristas sem cinto de segurança, usando o celular enquanto dirigiam e não respeitando a sinalização de trânsito, a maioria furou sinal vermelho.

A operação tem como objetivo revelar o que causa mais acidentes. Durante a semana passada, o drone encontrou mais de 100 motoristas usando celular ao volante ou furando o sinal vermelho. Por estar em fase de orientação, nenhum motorista foi multado na época.

O texto da Resolução nº 909/2022 explica que o dispositivo eletrônico deve circular em vias com placa informativa da presença de câmeras.

