JD1TV: Delcídio diz que TSE permitiu sua pré-candidatura em Corumbá

Ex-senador Delcídio do Amaral, que teve seu mandato cassado em 2016 sob acusação de que ele teria negociado a fuga do ex-diretor da Área Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, está de volta como pré-candidato à prefeitura de Corumbá, sua cidade natal.

“Uma das maiores aberrações jurídicas do país”, disse Delcídio sobre a cassação. Segundo ele, o caso já foi rescindido pelas instâncias superiores, e por isso está apto para disputar o cargo.

Delcídio vê que o Mato Grosso do Sul está próximo de um recomeço através dos investimentos feitos em Corumbá, uma cidade “emblemática, cultural, com maior simbolismo, sustentável”. E com sua experiência política, conversando diretamente com o povo, ele afirma que pode ajudar a cidade.

Assista:

