JD1TV: Delcídio reconhece liderança de Bonito

O ex-senador e pré-candidato à prefeitura de Corumbá, Delcídio do Amaral, esteve nos estúdios do JD1 Notícias na sexta-feira (19), e ao ser questionado sobre o turismo da cidade, ele lembra que Bonito está disparada nesse quesito em comparação ao município em que nasceu.

“Corumbá é um mundo, é um universo”, disse Delcídio. Ele lembra a importância histórica da cidade, palco do estopim da Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1964 até 1970. E que Corumbá tem a 14º agência criada pelo Banco Brasil, em meio há mais de 5.000 unidades espalhadas pelo país.

Segundo ele, Corumbá precisa de mecanismos para elevar o tamanho da cidade no ponto de vista turístico, pois é um município incomparável pela sua contextualização geopolítica, histórica e cultural.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também