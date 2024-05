JD1TV: Secretário-executivo do Procon diz que nova instalação é a "melhor sede" do Estado

A nova sede do Procon/MS será inaugurada amanhã (08). Localizada na Rua Padre João Crippa, nº 3115, um imóvel com capacidade para que todos os funcionários do órgão trabalhem juntos, algo que não era possível no antigo prédio.

O novo imóvel também trará melhorias para o atendimento ao público. Nele, além do Procon/MS, funcionará também o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM).

O secretário-executivo de orientação e defesa do consumidor, Antônio José Angelo Motti, em entrevista ao JD1, convidou a todos para visitar a nova sede do Procon/MS. “Nenhum órgão do Estado tem uma sede tão avançada quanto a nossa”, disse.

Ele aconselha que as reclamações sejam feitas no site, clicando aqui. “Você pode fazer isso a qualquer dia”, afirmou.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também