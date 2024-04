JD1TV: "Implementar conscientização na educação", diz delegado da Decat sobre ação para crianças

Na semana em que o JD1 abordou o Abril Laranja, mês de prevenção contra a crueldade animal, o delegado e titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), Bruno Urban, veio até os estúdio para falar sobre a ação da instituição em escolas.

Nesse primeiro momento, a Decat está visitando escolas com o maior número de alunos, para falar com as crianças sobre os maus tratos aos animais. Usando atividades lúdicas para ensinar os estudantes a diferença do que são maus-tratos e uma simples correção.

Isso porque a Decat acredita que a partir da educação, será possível implementar a conscientização na sociedade.

“Nós falamos que tem que tratar como os pais deles tratam eles”, disse o delegado. Abandonar, agredir, causar sofrimento físico e psicológico aos animais se encaixam na definição de maus-tratos.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também