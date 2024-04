Reajuste dos servidores do Poder Legislativo é sancionado

Foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (26), a Lei Nº 6.225, promulgada e assinada pelo Deputado Renato Câmara, 1º Vice-Presidente em substituição, concedendo o reajuste remuneratório aos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O projeto foi de autoria da Mesa Diretora da Alems e o reajuste de 2,2% será aplicado a partir de abril para os servidores comissionados, efetivos, ativos e inativos.

O auxílio-alimentação passará de R$ 800,00 para R$ 1.000, 00 e o auxílio-transporte, de R$ 500,00 para R$ 700,00.

