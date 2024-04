Prazo de recurso contra resultado preliminar do concurso da Reme termina nesta sexta

Após a divulgação do resultado preliminar da classificação no concurso de Provas e Títulos para cargos efetivos de professor na Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed), os candidatos podem entrar com recurso contra as notas obtidas.

O prazo de recurso que foi aberto desde a meia-noite de ontem (25), será encerrado até às 23h59 desta sexta-feira (26). O formulário pode ser baixado no link www. avalia.org.br.

O candidato pode consultar o desempenho por até 30 dias, após publicação do edital, através do link Boletim de Desempenho final, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br.

A classificação pode ser conferida no Diogrande Extra II, n° 7.477 de quarta-feira (24)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também