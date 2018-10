Foi realizado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) uma parceria para contratação de 215 promotores eventuais.

Para se candidatar, o trabalhador precisa ser maior de 18 anos, ter comunicação, capacidade com vendas e disponibilidade para trabalhar nos dias 04 e 11 de Novembro (2018). O trabalho será abordagem e divulgação nos locais previamente agendados pela empresa.

Será pago R$80,00 por cada dia trabalhado, neste caso serão dois dias de trabalho. O processo de recrutamento e seleção será feito no setor de Intermedição de vagas da Fundação Social do Trabalho. Após a seleção, a Funsat entrará em contato com os trabalhadores selecionados.

Quem estiver interessado nas vagas, deverão deixar o currículo na próxima segunda-feira (22), das 7h as 17h, na Funsat, que está localizada à Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Outras informações podem ser obtidas no telefone (67) 3314-3089