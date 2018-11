Uma oportunidade para quem deseja aprender algo novo e aumentar a renda. Foram abertas as inscrições para a aula Doces de Festa, que será realizada pelo curso de Gastronomia da Uniderp no próximo sábado (10). A aula é totalmente gratuita, e a capacitação será realizada das 9h às 12h, na universidade Agrária, situada na BR-163, no Jardim Veraneio.

Os participantes aprenderão o passo-a-passo da preparação de sobremesas como cheesecake, torta americana requintada feita com biscoito, creem cheese e geleia, e a banoffee, torta inglesa à base de biscoito, doce de leite, banana e chantilly.

A aula de confeitaria ainda abordará sobre verrines (nome dado às receitas servidas em copos) e ensinará alguns doces tradicionais e inusitados que podem ser dispostos dessa maneira.

A coordenadora do curso de Gastronomia, Isabela Vieira, comenta "elegemos opções de sobremesas que podem ser servidos em cafés, bufês e eventos festivos, sendo uma oportunidade até de renda extra".

Os segredos do doce mais famoso nas festas de aniversário, o brigadeiro, também serão desvendados. A especialista dará dicas especiais sobre a receita e o ponto ideal para acertar no preparo.

Durante a aula, os inscritos poderão tirar suas dúvidas e experimentarão cada sobremesa. São 30 vagas disponíveis e, para participar, basta realizar a inscrição pelo e-mail [email protected]