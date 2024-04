Adriane Lopes lança PAA Indígena no Noroeste

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, lançou nesta sexta-feira (26) o Programa Aquisição de Alimentos (PAA Indígena), no bairro Jardim Noroeste. O programa tem como objetivo comprar frutas, legumes, verduras, ovos e até frango caipira e distribuição para as famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social. O investimento deve ser de R$ 5 milhões por ano para a manutenção do projeto.

Adriane destacou ação tripartite para atender famílias vulneráveis, ajudando a atender os anseios dos produtores. “O recurso vem, o estado em parceria com o município faz a distribuição para que as famílias vulneráveis. Visitando a comunidade, uma das grandes reclamações dos produtores era que produzia, mas não tinham como comercializar e perdia a produção. Desta forma não poderiam manter a continuidade esse programa traz uma solução, tanto para os produtores, quanto para as comunidades indígenas”, disse a prefeita.

Os alimentos serão distribuídos ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) dos Bairros Vida Nova, Tiradentes, Noroeste, Vila Gaúcha e Jardim Aeroporto. Com isso, cerca de 1.315 famílias devem ser beneficiadas pela ação.

Para a imprensa, o secretário da Sidagro (Sistema de Defesa Agropecuária), Ademar Silva Júnior, detalhou que nesta primeira fase 19 famílias de quilombos estão fornecendo a alimentação para o programa, somando quase 40 toneladas.

Walter Carneiro destacou que o programa, desenvolvido com ajuda da secretaria executiva de agricultura familiar da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação), acontecerá em todo Mato Grosso do Sul. “Os alimentos são comprados de famílias quilombolas para atender famílias indígenas, a preocupação é inserir todo mundo nesse processo, dando condições para a família produzir e vender"

O programa – O PAA Indígena foi desenvolvido pelo Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e é coordenado pela Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e executado pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e prefeituras municipais.

