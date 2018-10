No caso da PM, os aprovados sub júdice são convocados para a 2ª fase, que é exame de aptidão mental

O Governo de Mato Grosso do Sul convocou candidatos dos concursos da PM (Polícia Militar) e Corpo de Bombeiros para próximas fases das concorrências. As relações constam no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (dia 19).

No caso da PM, os aprovados sub júdice são convocados para a 2ª fase, que é exame de aptidão mental. A avaliação será em 21 de outubro, em Campo Grande, no Centro Universitário Anhanguera, na Avenida Gury Marques, 469, na Chácara das Mansões.

As listas podem ser conferidas a partir da página 2. Os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros também são chamados para o teste psicológico. Neste caso, as relações começam na página 20. A partir da página 25, consta a convocação para prova escrita, referente à 3ª fase do concurso dos Bombeiros.