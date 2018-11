Há oportunidades na administração, na área de operações do shopping e em três lojas do centro comercial

O Shopping Bosque dos Ipês está com 20 vagas de emprego em diversas áreas de atuação nesta quinta-feira, 29 de novembro. A lista inclui oportunidades para empregos na administração, na área de operações do Shopping e em três lojas do centro comercial.

Confira as oportunidades que estão disponíveis:

Pessoa com Deficiência (PcD): uma vaga.

Vigilante: três vagas para candidatos com ensino médio completo e formação de vigilante.

Bombeiro hidráulico: uma vaga para o profissional com ensino médio completo, conhecimento de instalações hidráulicas, sanitárias, hidro sanitárias, esgotamento e sistema de irrigação e noção sobre caixas de esgoto e água pluvial.

Auxiliar de serviços gerais: uma vaga está disponível para o candidato que tenha ensino fundamental completo, experiência na função de auxiliar de serviços gerais, execução da manutenção preventiva e corretiva de todas as áreas de Conservação Predial.

Pintor: uma vaga está em aberto para o profissional com ensino médio completo, conhecimento de manutenção corretiva e preventiva de pintura em superfícies, alvenaria, metálicas e ferrosa. Restauração, preparação para receber tintas, vernizes e selantes.

Técnico de ar condicionado: uma vaga está disponível para o ensino médio completo, necessária experiência na área de ar condicionado.

Jardineiro: para se candidatar as duas vagas disponíveis, é preciso ter ensino fundamental completo, conhecimento na área, preparação de terra para plantio de flores e árvores.

Estagiário de auditoria: seis vagas estão disponíveis para jovens acima de 16 anos que estão cursando o ensino médio ou superior em administração. Não é preciso ter experiência.

Para se candidatar às vagas é necessário enviar o currículo para [email protected] ou deixar na recepção do Shopping Bosque dos Ipês, que fica localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, bairro Novos Estados.

Vagas nas lojas

Restaurante Fogão Mineiro: uma vaga para auxiliar de cozinha com ensino básico completo, que seja do sexo feminino e que tenha experiência na área de alimentação, conhecimento em manipulação de alimento, carteira sanitária e que seja pontual e comprometido. O currículo deverá ser entregue diretamente na loja que fica na Praça de Alimentação no 2º piso.

TNG: uma vaga de vendedor responsável para o candidato que tenha experiência na área de vendas, auxiliar nas funções de rotina em loja, auxiliar em funções administrativas, passar vendas no sistema entre outras funções. O currículo deverá ser entregue diretamente na loja que fica no 1º piso.

Montana Grill: duas vagas para atendente com experiência em vendas, atendimento ao cliente, apresentação de cardápio, captação de cliente, caixa e organização de loja. O currículo deverá ser entregue diretamente na loja que fica na Praça de Alimentação no 2º piso.