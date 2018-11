O governador Reinaldo Azambuja vai defender nesta quarta-feira (14), na reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que a fronteira seja prioridade na segurança pública, que a tabela de procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às prefeituras e aos Estados seja reajustada e que o setor público seja desburocratizado.

Reinaldo Azambuja destacou que na reunião com Bolsonaro cada governador terá uma pauta específica, mas que pautas nacionais serão debatidas também. “Teremos a pauta comum ao Brasil. A segurança pública é uma destas pautas, mas vou levar como prioridade a questão das fronteiras, precisamos blindar as fronteiras brasileiras. Também vou apresentar a proposta de reajuste da tabela SUS, porque reajustando há possibilidade de melhora da prestação dos serviços pelos municípios, pelo Estado e, principalmente, pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos, que estão praticamente insolventes”, afirma.

Outro tema que o governador sul-mato-grossense vai defender é a redução de exigências administrativas pelo poder público. “Nós precisamos desburocratizar, um exemplo é o Fundo Penitenciário Nacional, que tem recursos, os estados tem dinheiro em conta, mas não conseguem aprovar o projeto porque não tem equipe técnica para atender à demanda no Depen. Também tem a criação, com recursos das loterias, do Fundo Nacional de Segurança. Lá tem recursos, mas não é repassado aos estados. Então, temos de desburocratizar, criar mecanismos legais para as pautas que são prioritárias, para avançarmos nas politicas públicas que vão ajudar os 27 estados e vão contribuir com a União. Não é nem dinheiro novo, recursos existem. O problema é que não conseguimos acessar o recurso por excesso de burocracia”.

O encontro do presidente eleito Jair Bolsonaro com os governadores eleitos ou reeleitos está sendo organizado pelos futuros governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e de São Paulo, João Doria. O encontro, marcado para às 9h (horário de Brasília), será no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB), que fica próximo do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), local de trabalho da equipe de transição de governo. Segundo os organizadores, a ideia é que seja um “encontro de aproximação”.