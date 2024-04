Michelle Bolsonaro é internada após mal-estar e dores

A presidente do Partido Liberal Mulher (PL) e ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, foi diagnosticada nesta quarta-feira (24) com Influenza.

A assessoria de comunicação do PL divulgou uma nota dizendo que Michelle foi para o hospital após mal-estar e dores. A ex-primeira dama foi submetida a exames e foi constatado que ela contraiu o vírus da gripe.

Em nota, a assessoria afirmou que o médico que atendeu Michelle recomendou isolamento e repouso por sete dias, por isso, eventos que seriam realizados neste fim de semana foram remarcados. "Infelizmente, diante dessa enfermidade, os eventos do PL Mulher que ocorreriam em Aracaju (SE), com a presença de Michelle Bolsonaro, nos dias 26 e 27 de abril, foram adiados, em princípio, para os dias 10 e 11 de maio de 2024.”, disseram os representantes do partido.

Michelle tem feito uma série de viagens pelo Brasil em cumprimento de agendas do PL Mulher, com o objetivo de fortalecer o partido nos estados, diante do ano eleitoral.

