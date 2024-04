Atestado médico afasta vereador acusado de corrupção das sessões da Câmara Municipal

Após ser solto da prisão por acusação de corrupção, o vereador Claudinho Serra (PSDB) não vai comparecer às sessões da Câmara Municipal de Campo Grande por um tempo. Isso acontece porque ele apresentou um atestado médico que o afasta das atividades.

O presidente da Câmara, Carlão, anunciou essa informação na manhã desta terça-feira (30). Mesmo tendo conseguido um habeas corpus na última sexta-feira (26), que o autorizava a voltar para a Câmara, o vereador vai ficar afastado por um período ainda não divulgado.

Antes disso, ele ficou preso por 23 dias como alvo de uma operação contra corrupção na Prefeitura de Sidrolândia. Agora, o setor jurídico da Câmara está cuidando do assunto.

