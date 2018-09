Os candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), continuam crescendo nas pesquisas de intenções de votos, conforme o levantamento divulgado nesta quinta-feira (20), pelo instituto Datafolha.

De acordo com os resultados da pesquisa estimulada, Bolsonaro que aparecia com 24% no levantamento do mesmo instituto divulgada no último dia 14 de setembro, hoje avançou dois pontos percentuais e agora está com 28% das intenções.

Haddad, do PT, que aparecia com 13%, alcançou 16% neste novo levantamento, seguido de Ciro Gomes, do PDT, que permaneceu com 13%.

O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, permaneceu com 9% das intenções de votos e Marina Silva que também tinha 9%, agora caiu para 7%.

João Amoedo (Novo) e Álvaro Dias (Podemos) permaneceram com 3% enquanto Henrique Meirelles, do MDB, caiu para 2%. Vera Lúcia (PSTU) e Guilherme Boulos (PSOL) pontuaram 1%. Cabo Daciolo (Patriota), João Goulart Filho (PPL) E Eymael (DC), não pontuaram. Brancos e Nulos somaram 12%. Não souberam ou não optaram 5%.

Rejeição

Jair Bolsonaro continua sendo o mais rejeitado com 43%, seguido de Marina com 32%. Haddad pontua 29% e Alckmin 24%. Ciro Gomes aparece com 22%, Vera Lúcia 19%, Cabo Daciolo, 19% Boulos 18% e Eymael 17%. Meirelles pontuou 17%, João Goulart Filho, Álvaro Dias e Amoêdo são os candidatos com menor número de rejeição, com 15%.

Com margem de erro de dois pontos percentuais, os pesquisadores ouviram 8.601 eleitores em 323 municípios entre os dias 18 e 19 de setembro. O levantamento encomendado pela TV Globo e a Folha de São Paulo e foi registrado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-06919/2018.