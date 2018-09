De acordo com a pesquisa estimulada do Instituto Ranking divulgada nesta terça-feira (4) a eleição para o Senado da República segue muito parecida com o quadro anteriormente detectado em todas as outras pesquisas. Os números continuam mostrando Nelsinho Trad (PTB), à frente dos demais postulantes. Zeca do PT segue em segundo lugar, seguido por Sérgio Harfouche (PSL).

Segundo a pesquisa Ranking, adicionando-se os dois votos, teríamos: Nelsinho Trad com 38.41%, Zeca com 17.33%, Harfouche 14.33%, Moka com 13.58%, Betini 11.33 % e Miglioli 6.58%. Os outros candidatos não passaram dos 5% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de agosto a 3 de setembro, a pesquisa Ranking ouviu 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios. Com um intervalo de confiança em 95% e margem de erros de 2,83% para mais ou para menos, a consulta está registrada na Justiça Eleitoral com os números MS-320/2018 e BR 5921/2018.

Confira o gráfico: