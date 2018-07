Transparência em eleições une instituições

Na noite de terça-feira (10), uma reunião no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, marcou a união entre a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Ministério Público Estadual (MPE), Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) na campanha “Pela Cidadania Contra a Corrupção”, que defende eleições limpas.

Segundo Sérgio Longen, a Fiems já estabeleceu parcerias semelhantes em outras eleições realizadas no estado com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de eleições limpas. “Acredito que essa união é importante para que tenhamos sucesso nesse pleito, sem corrupção nem venda de votos. Já desempenhamos esse trabalho há algum tempo e esperamos ter eleições da maneira como os brasileiros esperam”, afirmou.

Para o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, a campanha “Pela Cidadania Contra a Corrupção” é fundamental para a sociedade, principalmente no atual momento político. “A gente deve passar para a sociedade que vote em políticos que correspondam aos anseios da sociedade, sejam ficha limpa e tenham um histórico transparente. É isso que exigimos da sociedade para que o sistema político melhore. Por isso é importante o apoio da Fiems, que é uma instituição sólida não só para a indústria, mas para toda a sociedade”, destacou.