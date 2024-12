Governo do Estado concede benefício fiscal para incentivar expansão da citricultura

O Governo do Mato Grosso do Sul publicou, nesta quarta-feira (04), um decreto que reduz a carga tributária em operações interestaduais de laranja destinadas à industrialização, estimulando a citricultura no Estado.

O benefício, que concede um crédito presumido de 80% sobre o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) próprio nas operações, estará disponível até 31 de dezembro de 2032 para produtores locais que estejam em situação fiscal regular.

A medida acompanha o crescimento do setor em diferentes regiões do Estado, impulsionado por condições climáticas específicas, controle rígido de doenças e investimentos significativos de grandes grupos, como o Grupo Cutrale, Agro Terena, Grupo Junqueira Rodas e Grupo Moreira Sales.

O projeto Cutrale, em Sidrolândia, destaca-se com a meta de atingir 4,8 mil hectares plantados até 2026, e uma produção anual estimada de 8 milhões de caixas de laranja, com um investimento de até R$ 1 bilhão. Outras iniciativas em Bataguassu, Paranaíba e Ribas do Rio Pardo somam mais de R$ 2 bilhões em transportes, além de milhares de investimentos diretos e indiretos.

