MS terá R$ 18,5 milhões em investimento para irrigação do cultivo de cana-de-açúcar

A cidade de Sonora, em Mato Grosso do Sul, será beneficiada com um aporte financeiro de R$ 18,5 milhões para um projeto de irrigação, onde será realizada a implantação de um sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo em uma área de 313 hectares para o cultivo de cana-de-açúcar.

O valor foi aprovado pelo MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), dentro do Reidi (Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento da Infraestrutura).

Esse incentivo visa estimular investimentos privados e fortalecer a infraestrutura agrícola por meio do uso sustentável da água.

Além de Mato Grosso do Sul, o estado do Tocantins também teve projeto aprovado no REIDI. Em Pedro Afonso, será implantado um sistema de irrigação em 23.800 hectares, com investimento de R$ 135,1 milhões e desoneração de R$ 11,2 milhões.

De acordo com o MIDR, a política tem como objetivo fomentar investimentos privados em infraestrutura de irrigação, aumentando a área irrigada no Brasil e contribuindo para a segurança alimentar e o desenvolvimento regional.

