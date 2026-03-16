Clima pressiona e preÃ§os de frutas e legume sobem na Ceasa de MS

Impulsionados principalmente por fatores climáticos que afetaram a produção em algumas regiões do país, alguns hortifrutis ficaram mais caros na 11ª semana de comercialização da Ceasa/MS, entre domingo (9) e quinta-feira (13) de março.

O principal aumento foi o da beterraba, que subiu 10%, passando de R$ 90 para R$ 100 a caixa de 20 quilos. A alta está ligada à menor oferta nas regiões produtoras, especialmente em Minas Gerais, onde chuvas intensas têm dificultado a colheita. Também tiveram aumento de preço a alface crespa, o melão espanhol, o tomate longa vida e a uva, influenciados por condições climáticas que reduziram a oferta no mercado.

Por outro lado, alguns produtos ficaram mais baratos na semana. A maior queda foi registrada pela manga palmer, com redução de 11,07%, passando de R$ 50 para R$ 45 a caixa de seis quilos. A diminuição está relacionada ao avanço da colheita no Vale do São Francisco, após a redução das chuvas.

Também apresentaram queda de preço a cebola nacional e o mamão havaí, com recuo de 10%, além da maçã nacional, que caiu 8,25%, e da melancia, com redução de 5,26%. Em geral, as quedas estão ligadas ao aumento da oferta, provocado pelo avanço das colheitas em diferentes regiões produtoras.

Confira abaixo a variação de preços dos principais produtos da semana:

Altas:

• Beterraba (caixa 20 kg): de R$ 90,00 para R$ 100,00 (+10%)

• Melão Espanhol (caixa 13 kg): de R$ 55,00 para R$ 60,00 (+8,44%)

• Alface Crespa (caixa 7 kg): de R$ 60,00 para R$ 65,00 (+7,75%)

• Tomate Longa Vida (caixa 20/25 kg): de R$ 130,00 para R$ 140,00 (+7,14%)

• Uva (caixa 5 kg): de R$ 70,00 para R$ 75,00 (+6,67%)

Quedas:

• Manga Palmer (caixa 6 kg): de R$ 50,00 para R$ 45,00 (–11,07%)

• Cebola Nacional (saco 20 kg): de R$ 55,00 para R$ 50,00 (–10%)

• Mamão Havaí (caixa 10 kg): de R$ 110,00 para R$ 100,00 (–10%)

• Maçã Nacional (caixa 18 kg): de R$ 130,00 para R$ 120,00 (–8,25%)

• Melancia (kg): de R$ 2,00 para R$ 1,90 (–5,26%)

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