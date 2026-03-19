Expocanas terÃ¡ sua 4Âª ediÃ§Ã£o com 120 expositores confirmados em Nova Alvorada

Com 120 expositores confirmados, a Expocanas 2026 entra na semana de realização, conectando tecnologia, inovação e oportunidades de novos negócios. O evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de março, em Nova Alvorada do Sul, com expectativa de público de 10 mil visitantes ao longo dos três dias.



Mato Grosso do Sul é o 4º maior produtor de cana-de-açúcar, 4º maior produtor de etanol, 2º maior produtor de etanol de milho e 5º maior produtor de açúcar do Brasil. A Expocanas amplia sua relevância e reforça seu papel como ambiente de integração do setor, reunindo produtores, usinas, grandes marcas de maquinários, insumos e fertilizantes, pesquisadores e instituições públicas em torno dos principais desafios e oportunidades da bioenergia.



Para o presidente da Sulcanas, Marcio Verrunes, que representa os fornecedores de cana no Estado, o crescimento da feira acompanha esse movimento. “A Expocanas evoluiu, amadureceu e hoje acompanha a dinâmica do setor. O aumento no número de expositores e a diversidade de soluções mostram que o evento se consolidou como um espaço estratégico para negócios, inovação e troca de conhecimento”, afirma.

Mais do que uma vitrine, a Expocanas se posiciona como um ambiente de conexão entre os diferentes elos da cadeia produtiva. Para Verrunes, esse é um dos fatores que sustentam o crescimento do evento e sua capacidade de gerar resultados concretos para o setor.

Para o presidente da Biosul, Amaury Pekelman, a Expocanas reflete o momento de transformação e crescimento do setor no Estado. “Mato Grosso do Sul se consolidou como um dos principais polos de bioenergia do país, com expansão do parque industrial, novos investimentos e avanço na diversificação da produção. A Expocanas surge e se consolida nesse contexto como um espaço que reúne essa dinâmica, integra os diferentes elos da cadeia produtiva e contribui para organizar e fomentar as agendas de inovação, novos serviços e negócios para o desenvolvimento do setor”, destaca. Atualmente, 22 usinas de Bioenergia estão em operação no Estado, todas representadas setorialmente pela Biosul.

Programação



A programação da Expocanas 2026 foi estruturada para combinar conteúdo, experiência prática e geração de negócios. A cerimônia de abertura, que acontece no dia 25 de março, contará com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, além de lideranças do setor produtivo e autoridades.



Na sequência, será apresentado pela Biosul o tema central do evento “Bioenergia em Mato Grosso do Sul: panorama atual e agenda estratégica para o Brasil”, trazendo uma leitura sobre o momento do setor e seus principais desafios e oportunidades.



O credenciamento para visitantes, expositores, apoiadores e profissionais da imprensa segue aberto e pode ser realizado no site: https://inscricao.expocanas.com/



Serviço

Expocanas 2026

Data: 25, 26 e 27 de março

Local: Parque de Exposição Multisetorial de Nova Alvorada do Sul (MS), BR-163 – Km 371

Credenciamento digital: www.expocanas.com/

Mais informações sobre o evento: @expocanas @biosulms @sulcanas



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