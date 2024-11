Aneel aprova uso de bônus de Itaipu para reduzir tarifas de energia elétrica

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (26), a utilização do bônus de Itaipu, no valor de R$ 1,3 bilhão, para reduzir as tarifas de energia elétrica dos consumidores residenciais e rurais em todo o Brasil.

O bônus, proveniente do saldo positivo da Conta de Itaipu, será repassado como um crédito nas faturas de energia dos consumidores que se enquadram em condições específicas.

De acordo com a Aneel, o benefício será destinado a mais de 78,3 milhões de residências que apresentaram consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em pelo menos um mês de 2023.

A medida visa oferecer um alívio financeiro para famílias com menor consumo, ajudando a atenuar o impacto das tarifas de energia elétrica.

O rateio do bônus será de R$ 0,01 por kWh consumido, e o valor exato do desconto dependerá do consumo individual de cada família. Em média, as residências beneficiadas consumiram 119 kWh no ano de 2023, o que resultará em um desconto de aproximadamente R$ 16,66 por residência durante o ano.

O bônus é composto por recursos provenientes de:

R$ 399 milhões de saldo positivo da Conta de Itaipu em 2023;

R$ 842 milhões devolvidos pelas distribuidoras, referentes a saldos dos anos de 2020 e 2021;

R$ 65 milhões de rendimento proveniente de aplicações bancárias, até setembro de 2024;

R$ 610 mil destinados à Celesc, referente a ajustes feitos no bônus de 2019.

