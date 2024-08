Governo anuncia expansão do programa de botijões de gás para 20 milhões de famílias

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta segunda-feira (26), durante o lançamento da Política Nacional de Transição Energética, onde ocorreu a assinatura do ato no Ministério de Minas e Energia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma ampliação do fornecimento de botijões de gás de cozinha para mais de 20 milhões de famílias até dezembro de 2025.

Até 2026, serão investidos R$ 13,6 bilhões. De acordo com o ministro de Minas e Energia, a medida beneficiará famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Ele acrescentou que a ampliação programa do governo federal visa impulsionar o “cozimento limpo” entre os brasileiros

Silveira destacou que o vale-gás é o “maior programa de acesso ao cozimento limpo do mundo”. “Estamos atendendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos impulsionar o cozimento limpo e a substituição da lenha, tão defendido pela nossa companheira Janja, preservando a saúde, em especial de mulheres e crianças", declarou o ministro.

Atualmente, 5,64 milhões de famílias no CadÚnico são beneficiadas com o auxílio-gás. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), essas famílias recebem um vale-gás no valor de R$ 102.

