Ceasa troca reciclável por desconto no aluguel de empresários

Na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), permissionário que separa o lixo reciclável ganha desconto no aluguel da instituição. Em 2024, os empresários que fizeram parte da iniciativa tiveram R$ 22.796,59 em descontos no valor do TPRU (Termo de Permissão Remunerada de Uso) que pagam para a entidade.

Das 70 empresas cadastradas na CEASA/MS em 2024, apenas 28 fizeram a separação dos resíduos que produzem. Quanto mais resíduo reciclado o permissionário separar, mais ele tende a ganhar



“Nem todos os permissionários têm essa consciência de que o resíduo que ele descarta também vale dinheiro. Além de ser uma seleção simples, ela também traz retorno financeiro para os empresários”, comenta a diretora de Orçamento e Finanças da CEASA/MS, Rizeli Cafure Quevedo Breda.



Em 2024, 228,5 mil kg de plásticos, vidro, papelão e alumínio descartados na CEASA foram reciclados e convertidos em outros materiais reutilizáveis, ao invés de serem descartados em aterros.

Já o resíduo orgânico dispensado na CEASA também é transformado em adubo, que é utilizado para melhorar a qualidade do solo.



Como funciona

Cada empresa faz a devida separação dos tipos de recicláveis que produz: plástico, papel e papelão, garrafas PET, vidro, inox e alumínio.



É preferível que a separação seja feita em bags ou tambores, para facilitar o transporte. Ao levar esse resíduo até a Central de Gestão de Resíduos (CGR) da CEASA, o material é pesado e o valor equivalente ao kg de cada reciclável é abatido no valor que cada empresário paga pelo uso do condomínio das Centrais.



Ao longo do ano, os descontos fazem a diferença para quem contribui com a iniciativa. Em 2024, os empresários que fizeram a separação dos recicláveis receberam exatos R$ 22.796,59 em descontos. O valor do abatimento, naturalmente, varia de acordo com a quantidade de resíduo produzido em cada box ou área da CEASA/MS.







