Morre o engenheiro Glândio Xavier

O engenheiro e ex-secretário de Planejamento de Anastácio, Glândio Xavier, de 80 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (3), vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

De acordo com as informações compartilhadas, o velório está marcado para começar às 7h desta quinta-feira (4), no Cemitério Memorial Park, na rua Francisco dos Anjos, região do bairro Universitário, em Campo Grande. O sepultamento acontece no mesmo lugar, às 16h30.

Muito conhecido na cidade interiorana, que fica a 145 quilômetros de Campo Grande, Glândio era conhecido por ser um líder comunitário e deixar um legado marcante na história regional.

Ele era casado com Crecência Baes, tendo dois filhos com a esposa: Rhafael e Beatriz.

Ele atuou diretamente na construção, expansão e no desenvolvimento de Anastácio. O trabalho foi tão reconhecido que houve uma menção no livro "A Saga Desbravadora de Afonso Martins Paim", escrito por José Pedro Frazão. O engenheiro contribuiu na construção da Igreja Nossa Senhora de Lourdes.

Não apenas isso, também foi responsável pelo projeto arquitetônico do templo, mas apresentando sua visão e preocupação urbanística pela cidade, conforme citado pelo site O Pantaneiro.

