Onça que matou 'Jorginho' está debilitada, desidratada e abaixo do peso, diz boletim

A onça-pintada, capturada nesta quinta-feira (24) no caso 'Jorginho', apresenta um quadro de debilitação, desidratação e sobretudo, está abaixo do peso ideal para o tamanho e idade do animal.

O macho apresenta uma idade de aproximadamente 9 anos e está com 94 quilos, considerado "bem abaixo do peso", segundo o boletim divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira (25).

Há também problemas em relação às alterações hepáticas, renais e gastrointestinais. A onça está no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), onde recebe tratamento dos veterinários.

"Para concluir o diagnóstico do estado de saúde, os veterinários aguardam laudos e resultados de exames complementares – de raio-x, ultrassom e hemograma – para uma melhor avaliação", diz trecho do boletim.

O felino está consciente e nesta sexta-feira, não apresentou nenhum novo problema de saúde.

