Amigos lembram de legado e da pessoa que foi Neto Coelho: 'de coração enorme'

A morte de Wilson Coelho Neto, de 48 anos, conhecido como Neto Coelho, deixou um vazio nos amigos mais próximos durante esse sábado (26) e as redes sociais foram inundadas de mensagens carinhosas, mas também de luto.

O empresário, pecuarista e também piloto, acabou se envolvendo em um acidente durante um evento automobilístico no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

As informações divulgadas apontaram que ele estava em um veículo BMW e com a pista molhada, após a chuva, acabou perdendo o controle e foi atingido por outro veículo, capotando e colidindo com um terceiro veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Jamilson Name, um dos políticos mais conhecidos, usou as redes sociais para se despedir do pecuarista, relembrando que ele deixou um legado de trabalho durante a passagem em vida.

"Deixa um legado de trabalho, amizade e respeito na comunidade, onde sempre foi reconhecido pelo seu espírito empreendedor e pela dedicação à família e aos amigos", escreveu.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos também preferiram palavras de carinho ao falar do empresário. "Um amigo muito querido de todos que o conheciam. Que Deus te receba de braços abertos", escreveu uma amiga.

"Pessoa de coração enorme", "uma pessoa incrível", "grande pessoa", foram alguns dos comentários que foram vistos e escritos pelas redes sociais.

"Hoje a terra fica mais triste sem essa pessoa que tinha uma luz muito intensa, que Deus possa confortar o coração de cada um que ele deixou aqui e que o receba de braços abertos", pontuou um amigo por meio de uma publicação no Instagram.

Outras pessoas foram além nos comentários. "Descansa em paz, meu amigo. Sentirei saudades, não consigo acreditar. Você era sinônimo de viver e ser feliz, assim lembrarei de você".

