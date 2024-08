Recapeamento da avenida Gury Marques entra na fase final

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria

Com a promessa de ser entregue até o fim desta semana, o recapeamento dos 776 metros da Avenida Gury Marques, que abrange do trecho da rua Itapecerica até a proximidade com a Viação Cidade Morena, entrou na reta final.

A obra está sendo gerenciada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul). Este projeto inclui também a instalação de drenagem, bocas de lobo, meio-fio, calçamento com acessibilidade e sinalização, que serão iniciados assim que o recape estiver finalizado.

A etapa de drenagem, considerada uma das mais desafiadoras segundo os engenheiros responsáveis, foi concluída com sucesso.

A obra representa um investimento de mais de R$ 42,9 milhões, aplicados pela gestão estadual em asfaltamento de ruas que anteriormente eram de terra, na recuperação do pavimento de ruas antigas e na instalação de drenagem. Dividida em várias etapas, a iniciativa inclui a implantação de uma rotatória e ciclovia na Avenida Alto da Serra. Trechos reciclados desta avenida, entre a Rua Abélia e a Rua Camaçari, já estão 100% concluídos.

Além da Avenida Gury Marques, diversas ruas das Moreninhas, como Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo, também foram beneficiadas com o asfaltamento, deixando para trás o cenário de terra. Nas ruas já pavimentadas, estão sendo realizados serviços de instalação de bocas de lobo e meio-fio.

Com a aplicação de mais de 92 mil metros quadrados de asfalto novo, 31 mil metros quadrados de recapeamento e nove mil metros de drenagem, a obra inclui ainda 51 metros de bueiro duplo de concreto, 379 unidades de bocas de lobo e mais de 2,2 mil metros de ciclovia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também