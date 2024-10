Chuvas dão trégua e Campo Grande promete ter calor de 34°C nesta segunda

Após o retorno da chuva para aliviar o calor e diminuir a intensidade das fumaças de incêndios florestais, Mato Grosso do Sul deve registrar um tempo mais firme nesta segunda-feira (14), sem possibilidade de chuva.

A previsão meteorológica indica sol com algumas nuvens durante o dia para praticamente todas as regiões do estado, enquanto a noite a nebulosidade pode voltar a aparecer, mas deve chover durante a noite.

Conforme o Climatempo, Campo Grande deverá registrar mínima de 24°C e máxima de 34°C, com aumento das nuvens no período noturno, mas o sol mantendo o tempo firme durante o dia.

A região do bolsão deve registrar máximas de até 36°C, enquanto o sul de Mato Grosso do Sul deverá ter máximas de 32°C nas principais cidades da região. Já no Pantanal, a incidência de calor deve ser maior, podendo as máximas chegarem até 38°C.

Outras cidades como Aquidauana, Miranda e até Porto Murtinho, também registram máximas acima dos 37°C.

