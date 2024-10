Frente fria chega e traz chuva para MS ainda esta semana

Com temperaturas altíssimas, o calor não tem dado trégua para o sul-mato-grossense, mas a situação pode mudar ainda nesta semana, na noite de quarta-feira (9), com a chegada de uma frente fria no Estado.

Essa mudança está prevista pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que em boletim divulgado nesta segunda-feira (7), aponta para a possibilidade de chuvas no Estado já na quinta-feira (10).

A possibilidade é de chuvas em todo o Estado, com chances de temporais em algumas regiões, com ventos que podem chegar até os 60 km/h, com a possibilidade de eles ultrapassarem a velocidade durante rajadas.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, o avanço dessa frente fria deve enfraquecer o bloqueio atmosférico que impede a formação de chuvas no Estado, trazendo tempestades para diversas regiões.

Apesar disso, o Pantanal sul-mato-grossense deve continuar sofrendo, sem a possibilidade de chuva considerável na região. “Se ocorrer será fraca”, reforçou o meteorologista.

