JD1TV AGORA: Água da chuva 'alaga' a Afonso Pena

Campo Grande, após muitos dias sem saber o que é chuva, está debaixo d'água literalmente. O temporal que ameaçou cair pelo menos duas vezes na cidade durante a tarde desta quarta-feira (9), chegou definitivamente no início da noite.

Principais vias da capital sul-mato-grossenses, como Avenida Afonso Pena, Avenida Ceará, Eduardo Elias Zahran, Ernesto Geisel e até mesmo, pontos da Avenida Júlio de Castilho, ficaram alagadas com a intensidade da água.

A meteorologia já havia alertado sobre a possibilidade da chuva cair nesta quarta, devido ao avanço de uma frente fria que foi capaz de romper o bloqueio atmosférico existente.

O temporal se iniciou por volta das 18h45 minutos em alguns bairros da cidade, conforme apurado pelo JD1 Notícias. Mas com o passar dos minutos, a chuvarada foi se intensificando e atingiu todos os bairros.

Alguns, inclusive, estão sem luz. A reportagem também entrará em contato com a Energisa para saber a situação devido a intensas descargas elétricas.