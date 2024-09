JD1TV: Campo Grande continua tomada por fumaça e neblina seca

Com uma mistura de clima seco e termômetros marcando temperaturas acima dos 36ºC diariamente, Campo Grande vem sentindo os efeitos dessa combinação, com os céus da Capital tomados por neblina seca e fumaça.

Ao JD1, o meteorologista Natálio Abrahão explicou que esse fenômeno ocorre devido a um bloqueio atmosférico, que acaba impedindo o avanço de frentes frias e chuvas e que se agrava com a baixa umidade do ar.

Além disso, Natálio explica que as queimadas, que assolam o Pantanal e o Cerrado, também contribuem para a situação. “As queimadas contribuem e muito para isso, porque elas se juntam à névoa seca que se fortalece com a pressão elevada”, explicou.

Em grupos de aplicativos de troca de mensagens, campo-grandenses relatam sentir saudades do céu “limpo e azul”, que não é visto há algum tempo na Capital. “Nem sei mais se o céu é azul mesmo ou era só delírio coletivo”, lamentou um morador.

Em um vídeo enviado por leitor ao JD1, é possível ver o fenômeno afetando Campo Grande, que enfrenta visibilidade reduzida devido à fumaça e névoa seca. Confira:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também