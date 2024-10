Sábado será nublado e calor dá "folga" em MS

Após vários dias marcados por manhãs e tardes com temperaturas mais elevadas, a situação mudou neste sábado (19), com diversas regiões de Mato Grosso do Sul acordando com temperaturas amenas e céu nublado.

Segundo previsão do tempo do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), uma série de fatores, como a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao transporte de calor e umidade, o deslocamento de cavados e o avanço de uma frente fria contribuem para um sábado mais fresco em MS.

Deve-se esperar mínimas entre 20 e 24ºC ao longo do Estado, com máximas que variam entre 25 e 31ºC. Além disso, os ventos atuam entre quadrante oeste e sul com valores entre 40 e 60 km/h.

Devido à instabilidade climática, se espera que haja um aumento de nebulosidade, além de existir a possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo.

