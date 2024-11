Sol predomina, mas tempestades podem acontecer ainda nesta semana em MS

Seguindo a tendência dos últimos dias, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que esta semana será marcada com sol predominante, mas com nebulosidade variada e possibilidade de chuvas moderadas e tempestades em várias regiões do Estado.

Essa situação ocorre e devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, aliado ao aquecimento diurno. Apesar do clima de chuva em boa parte do Estado, para esta segunda-feira (18) e terça-feira (19), as regiões nordeste e leste/sudeste devem enfrentar um tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade, além de altas temperaturas, entre 34 e 38°C e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20 e 40%.

Já na quarta-feira (20) e quinta-feira (21), a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica pode resultar em chuvas de intensidade fraca a moderada, com a possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

