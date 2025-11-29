Menu
Comportamento

Campo-grandenses atravessam fronteiras para viver final da Libertadores em Lima

A aventura reuniu amigos que cruzaram países para apoiar o Flamengo na decisão continental

29 novembro 2025 - 08h15Sarah Chaves    atualizado em 29/11/2025 às 08h46

Um grupo de 25 amigos de Campo Grande embarcou em uma verdadeira maratona rumo a Lima, no Peru, para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Movidos pela paixão rubro-negra, eles cruzaram estradas e fronteiras até chegar ao estádio onde esperam ver o Mengão campeão.

Segundo Jaison Benites, médico ortopedista de 43 anos, a jornada começou de carro até Corumbá, percorreu 439 km, e seguiu para Puerto Quijarro, na Bolívia. De lá, o grupo encarou mais 650 km de ônibus até Santa Cruz de la Sierra, ponto de partida do voo que os levou à capital peruana após mais de quatro horas de viagem.

Já instalados na região de Miraflores, os torcedores mantêm o bom humor e a confiança. Jaison garante o palpite: 3 a 0 para o Flamengo. 

A final entre Flamengo e Palmeiras será a 7ª decisão brasileira da Libertadores. O Verdão chega após golear a LDU por 4 a 0. Entre os duelos recentes, Flamengo venceu em 2022, e o Palmeiras levou em 2020 e 2021. O confronto decisivo acontece hoje, às 17h (horário de MS), no estádio Monumental de U, em Lima (Peru), com transmissão da TV Globo e ge.

