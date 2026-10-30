O último fim de semana de outubro e o início de novembro chegam com uma programação recheada de música, cultura e entretenimento em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, os destaques são a Expogenética MS 2026, com shows de Jads & Jadson, Leonardo, Léo & Raphael e Fiduma & Jeca, e o MS Moto Week Bioceânica, que leva apresentações musicais gratuitas à Feira Central.

A agenda começa nesta sexta-feira (30) e segue até domingo (1º), com opções para diferentes públicos. Além dos shows, a programação inclui festival de gastronomia regional, sessões gratuitas de cinema, teatro infantil, feira de economia criativa e atividades ao ar livre. Dourados, Sidrolândia e Corumbá também recebem eventos culturais e atrações musicais.

Confira a programação e escolha o que fazer:

Sexta-feira (30)

MS Moto Week Bioceânica - A Feira Central recebe o MS Moto Week Bioceânica, com apresentações musicais gratuitas. Na sexta-feira, a atração será Whisky de Segunda. A programação segue até domingo (1º de novembro), com shows e atividades ligadas à música e ao motociclismo.

Horário: não informado.

Local: Feira Central, Rua 14 de Julho, 3.351, Centro.

Entrada: gratuita para os shows.

Expogenética MS 2026 - A programação musical da Expogenética MS 2026 começa com a dupla Jads & Jadson. A feira também reúne atrações ligadas à pecuária e ao entretenimento.

Horário do show: 20h.

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Entrada: gratuita no parque e na Arena. Os setores especiais são pagos.

Festival Curta Campo Grande - O festival de cinema apresenta sessões gratuitas da Mostra Internacional e das mostras Brasil/MS III, IV e V.

Horários: 14h, 16h, 18h e 20h.

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177.

Entrada: gratuita, com distribuição de senhas uma hora antes de cada sessão.

2º Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense – Origens - O festival valoriza a gastronomia regional, com receitas que incluem pequi, peixe e pratos da tradição tropeira. A programação também terá música ao vivo.

Horário: a partir das 17h.

Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, em frente ao Super Park Arapongas.

Entrada: gratuita. O consumo de alimentos e bebidas é pago.

Dourados – 2ª Festa Carapé

De sexta-feira (30) a domingo (1º), o CTG Querência do Sul recebe a Festa Carapé, com programação ligada à tradição, à música e ao baile.

Local: CTG Querência do Sul, Rodovia Dourados-Itahum, km 9.

Entrada: gratuita, conforme a agenda municipal. Os horários das atrações devem ser confirmados.

Sábado (31)

MS Moto Week Bioceânica - A programação musical continua na Feira Central com a Banda V12.

Horário: não informado.

Local: Feira Central, Rua 14 de Julho, 3.351, Centro.

Entrada: gratuita para os shows.

Halloween do Pátio - O Pátio – O Shopping do Centro promove uma programação gratuita de Halloween para as crianças, com Sala do Medo, brincadeira de doces ou travessuras e pintura facial temática.

Horário: das 8h às 17h.

Local: 1º piso do Pátio – O Shopping do Centro.

Entrada: gratuita.

Expogenética MS 2026 - O cantor Leonardo é a atração da noite. A programação também inclui uma etapa da PBR (Professional Bull Riders), com montarias em touros.

Horário do show: 20h.

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Entrada: gratuita no parque e na Arena. Os setores especiais são pagos.

Festival Curta Campo Grande - A programação inclui a palestra Festivais & Mercado, às 10h; uma sessão especial, às 14h; aula magna, às 15h; encontro do festival, às 20h; e premiação, às 21h.

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo.

Entrada: gratuita, com distribuição de senhas uma hora antes de cada sessão.

Teatro infantil – “Era Uma Vez” - A Trupe Teatro de Brincar apresenta uma atração voltada ao público infantil.

Horário: 16h.

Local: Sesc Teatro Prosa, Rua Anhanduí, 200.

Entrada: gratuita, com retirada pelo Sympla.

2º Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense – Origens - O evento continua com gastronomia regional e música ao vivo.

Horário: a partir das 17h.

Local: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, em frente ao Super Park Arapongas.

Entrada: gratuita. O consumo de alimentos e bebidas é pago.

Dourados – Festival Hípico da 4ª Brigada - O Festival Hípico da 4ª Brigada reúne atividades ligadas ao universo equestre, atrações culturais e opções para toda a família. A programação ocorre no sábado (31) e domingo (1º).

Horário previsto: sábado, a partir das 14h; domingo, programação até as 21h. O horário de abertura deve ser confirmado.

Local: sede da 4ª Brigada, Avenida Guaicurus, 8.000.

Entrada: gratuita.

Sidrolândia – Festival MS na Rota + CriAtiva - O Parque Ecológico Vale do Vacaria recebe uma programação cultural com diferentes linguagens artísticas e valorização da cultura regional. Os shows estão previstos para as 20h e as 21h30.

Horário: das 16h às 22h, aproximadamente.

Local: Parque Ecológico Vale do Vacaria, Avenida Antero Lemes da Silva, 2.502.

Entrada: gratuita.

Parque dos Poderes terá vias liberadas para pedestres e ciclistas - Durante o feriado prolongado de Finados, o Parque dos Poderes terá o trânsito parcialmente fechado para veículos no sábado (31 de outubro), domingo (1º de novembro) e segunda-feira (2). A medida permite que a população aproveite o espaço para caminhadas, passeios e práticas esportivas ao ar livre.

A iniciativa integra o projeto Amigos do Parque, que prevê o fechamento de vias do complexo para carros e motos aos sábados, domingos, feriados nacionais e pontos facultativos decretados pelo Governo do Estado, das 7h às 19h.

Domingo (1º)

Jardim Encantado – Sesc Lageado - O espetáculo de ballet “Jardim Encantado” reúne alunos das turmas do Sesc Lageado, do Baby Class ao Ballet Avançado, e dos polos parceiros. A apresentação traz uma história com fadas, flores, borboletas e outros personagens, celebrando o aprendizado e as conquistas dos bailarinos.

Horário: 18h.

Local: Teatro Glauce Rocha, Campo Grande.

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos na Central de Relacionamento do Sesc Lageado.

MS Moto Week Bioceânica - O encerramento da programação musical na Feira Central terá show do Samba do Caramelo.

Horário: não informado.

Local: Feira Central, Rua 14 de Julho, 3.351, Centro.

Entrada: gratuita para os shows.

Expogenética MS 2026 - A programação musical terá Léo & Raphael e Fiduma & Jeca. O evento também recebe a etapa da PBR, com montarias em touros.

Horário dos shows: 20h.

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Entrada: gratuita no parque e na Arena. Os setores especiais são pagos.

Feira Borogodó - A edição regular da feira está prevista para domingo, com opções de gastronomia, economia criativa e produtos de expositores locais.

Horário habitual: das 9h às 15h.

Local: Praça Coophafé, Rua das Garças, 3.164.

Entrada: gratuita.

Dourados – 2ª Festa Carapé - A programação da Festa Carapé continua no CTG Querência do Sul, com atividades ligadas à tradição, à música e ao baile.

Local: CTG Querência do Sul, Rodovia Dourados-Itahum, km 9.

Entrada: gratuita, conforme a agenda municipal. Os horários das atrações devem ser confirmados.

Dourados – Festival Hípico da 4ª Brigada - O evento segue com atividades ligadas ao universo equestre e atrações culturais.

Horário previsto: programação até as 21h. O horário de abertura deve ser confirmado.

Local: sede da 4ª Brigada, Avenida Guaicurus, 8.000.

Entrada: gratuita.

Corumbá – Anzol Rosa, com show de Munhoz & Mariano - A programação de sábado (31) terá apresentação gratuita da dupla Munhoz & Mariano, em frente ao Porto Geral, às margens do Rio Paraguai.

Horário: 21h.

Local: em frente ao Porto Geral, às margens do Rio Paraguai.

Entrada: gratuita.