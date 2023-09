Prêmio Piraputanga de Turismo leva dois ex-presidentes a Bonito

Acontece nesta quinta-feira (21) um dos maiores eventos do Estado em Bonito, a Capital do Ecoturismo: A sétima edição do Prêmio Piraputanga de Turismo, promovido pelo Mídia Brasil Associados.

Além de lideranças políticas sul-mato-grossenses e empresários do turismo, o evento tem as presenças confirmadas dos ex-presidentes do Brasil, Michel Temer, e do Paraguai, Mário Abdo Benitez (Marito), que serão homenageados pelo acordo que assinaram para a construção da ponte da Rota Bioceânica.

Com mais de 30% da obra executada sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai, a ponte internacional é considerada a obra emblemática do corredor rodoviário bioceânico Brasil-Chile.

Prêmio Piraputanga - Foto: Divulgação

Fazendo parte do calendário oficial de eventos de Bonito, o Prêmio Piraputanga é uma iniciativa do jornalista Edinho Neves, presidente do Mídia Brasil Associados, com o objetivo de reconhecer a contribuição de lideranças políticas, gestores públicos e empresários dos mais diversos segmentos da cadeia produtiva ao desenvolvimento do turismo no Brasil e no Estado.

A premiação conta com patrocínio do Ministério do Turismo e apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), e da Prefeitura de Bonito, através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

A cerimônia acontece dia 21 de setembro, às 19h, no salão nobre do Hotel Marruá, com um jantar show com participação especial do grupo Hermanos Irmãos, integrado pelos músicos sul-mato-grossenses Jerry Espindola, Rodrigo Teixeira e Márcio de Camilo.

