Quem pretende levar flores e velas aos cemitérios no Dia de Finados, em 2 de novembro, deve pesquisar antes de comprar. Em Campo Grande, o preço de um vaso de crisântemo tamanho 11 varia de R$ 14,90 a R$ 45, uma diferença de 202,01%, segundo levantamento do Procon Mato Grosso do Sul, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

A pesquisa foi realizada em 10 estabelecimentos, entre supermercados, atacadistas e floriculturas. O vaso de kalanchoe tamanho 11 também apresentou diferença expressiva, com preços entre R$ 8 e R$ 25, variação de 180,90%. Já o crisântemo tamanho 13 foi encontrado por valores entre R$ 23,90 e R$ 35, diferença de 46,44%.

Velas também apresentam variação

Entre as velas, a maior diferença foi registrada no pacote com oito unidades da vela palito nº 4, da marca Paraná. O produto custa de R$ 5,69 a R$ 10,49, variação de 84,36%.

Já a vela de sete dias da marca Vela Sul, com 260 gramas, apresenta diferença de 10,45%, com preços entre R$ 13,49 e R$ 14,90.

O Procon-MS recomenda que os consumidores comparem os preços antes da compra, pois os valores e a disponibilidade dos produtos podem sofrer alterações devido ao aumento da procura neste período.

O levantamento completo, com a lista dos estabelecimentos e os preços pesquisados, está disponível nos canais oficiais do Procon Mato Grosso do Sul.