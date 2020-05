China é o destino de 79% da produção de soja exportada pelo MS, diz Semagro

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A China, a segunda maior economia do mundo, é a responsável por 79% da soja produzida e exportada por Mato Grosso do Sul. Apenas no primeiro quadrimestre de 2020 foram enviadas 1,212 milhão de toneladas ao país, aumento de 20% no volume em relação ao mesmo período de 2019.

Os dados são do levantamento feito pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) com base nos dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços).

Para se ter dimensão da participação da China na compra da soja, o segundo principal destino das exportações estaduais de soja é a Argentina com 8,7% nos primeiros quatro meses de 2020 e com 142,8 mil toneladas. O Paquistão aparece em terceiro com participação de apenas 4,1%.

Mato Grosso do Sul é atualmente o sexto estado do país que mais exporta soja. Com 1,544 milhões de toneladas comercializadas entre janeiro e abril de 2020, o Estado representa4,56% do total de soja comercializada ao exterior pelo Brasil. O vizinho Mato Grosso ocupa a primeira posição, com exportação de 10 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre e participação de 30%.

A produção de soja em Mato Grosso do Sul aumentou 42,9% nos últimos cinco anos, alcançando 10 milhões de toneladas em 2020. Porém com o aumento da industrialização o percentual da produção exportado caiu de 48,3% em 2015 para 38,8% em 2019.

O titular da Semagro, secretário Jaime Verruck, explica que apesar da diversificação da matriz econômica estadual, a soja continua como um dos principais produtos da economia sul-mato-grossense. “A agricultura tem papel fundamental na nossa matriz econômica, mas com avanço do processo de industrialização conseguimos agregar valor ao nosso produto e exportar menos soja in natura e mais derivados”, explicou..

