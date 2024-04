Indústria: 80% das empresas apontam estabilidade ou crescimento em março

De acordo com Sondagem Industrial do Radar Industrial Fiems realizado nos 10 primeiros dias do mês de abril, os empresários estão otimistas em relação ao desempenho projetado para os próximos seis meses, levando em conta que em março, a produção industrial de Mato Grosso do Sul se manteve estável ou em crescimento em 78% das empresas.

Somado aos índices de confiança e intenção de investimento, as expectativas em relação à demanda, compras de matérias-primas e número de funcionários seguem predominantemente positivas, sendo que 63% dos 65 empresários industriais ouvidos, disseram que a capacidade instalada esteve igual ou acima do usual para o mês. Já a utilização média da capacidade total de produção encerrou o mês de março em 70%;

Com relação ao índice de confiança, o indicador alcançou os 54,2 pontos, indicando que os empresários permanecem otimistas, especialmente em relação ao desempenho esperado para suas empresas nos próximos seis meses.

Já o índice de intenção de investimento encerrou o mês em 61,1 pontos, com 60% dos respondentes indicando que pretendem realizar novos aportes em suas empresas. Ainda conforme o levantamento, 61% dos empresários se mostraram satisfeitos em relação a margem de lucro operacional obtida no primeiro trimestre do ano. Já a situação financeira geral da empresa foi avaliada como satisfatória ou boa por 75% dos respondentes.

No 1° trimestre de 2024, a falta de mão-de-obra foi o principal desafio apontado pelos respondentes, aparecendo na sequência a elevada carga tributária, demanda interna insuficiente e a competição desleal.

