Casas Bahia entra com pedido de recuperação extrajudicial

A Casas Bahia entrou, nesse domingo (28), com um pedido de recuperação extrajudicial na Justiça, para a renegociação de dívidas que, segundo estimativas da empresa, chegam aos R$ 4,1 bilhões.

Entre os principais pontos propostos pela empresa estão o alongamento dos prazos para quitar as dívidas da companhia em até 72 meses, além de uma renegociação dos juros incidentes, com taxas menores que o CDI, índice comumente utilizado pelo mercado para estipular juros monetários.

O pedido ainda estipula um prazo de período de carência para o pagamento das obrigações de 24 meses para os valores que se referem a juros e de 30 meses para o pagamento dos valores principais.

Além disso, credores das Casas Bahia terão a opção, caso desejem, de converter as dívidas em ações da empresa.

O pedido já é pré-acordado com os principais credores, que detém 54,5% dos débitos e deve ser aplicado também aos demais credores pulverizados, dentre eles, pessoas físicas.

