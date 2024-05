Arroz importado será vendido a R$ 4/kg em supermercados no Brasil

O arroz comprado pelo governo federal do Brasil, para fazer frente à queda da produção no Rio Grande do Sul, chegará aos mercados brasileiros em embalagens de dois quilos, no valor tabelado de R$ 4 por quilo.

Os pacotes foram vendidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e terão escrito na embalagem “PRODUTO ADQUIRIDO PELO GOVERNO FEDERAL” em letras maiúsculas, na cor vermelha, acompanhando o logotipo da Conab.

Os pacotes terão dois quilos de arroz branco do tipo 1 beneficiado e polido, de classe longo fino. Na parte inferior dos pacotes, haverá quatro logotipos: Conab, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura e do governo federal, com o slogan “União e Reconstrução”.

Em nota, o presidente da Conab, Edegar Pretto, classificou a embalagem como “especial” para a iniciativa de importação. “O arroz que vamos comprar terá uma embalagem especial do governo federal e vai constar o preço que deve ser vendido ao consumidor”, disse.

O arroz importado será destinado a pequenos supermercados, com até cinco caixas, nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Ceará.

Nesse primeiro momento, serão adquiridas até 104.034 toneladas de arroz da safra 2023/2024. O valor da operação é de R$ 416,1 milhões. Após a importação, os produtos deverão ser descarregados nos portos de Santos (SP), Salvador (BA), Recife (PE) e Itaqui (MA).

