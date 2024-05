Conselho da Petrobras aprova fim antecipado do mandato de Jean Paul Prates

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta quarta-feira (15), o encerramento antecipado do mandado do presidente da estatal, Jean Paul Prates, que será substituído, de maneira interina, pela diretora executiva de assuntos corporativos, Clarice Coppetti.

Em abril, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, reconheceu a existência de posições públicas divergentes entre o presidente da companhia e o governo, mas havia classificado como rumores uma possível demissão.

Silveira indicou a engenheira Magda Chambriard como substituta definitiva de Prates, mas o nome ainda precisa passar por análises internas da empresa, onde serão investigados potenciais conflitos de interesse e preparo para o cargo.

Posteriormente a indicação de Magda deverá ser aprovada no Conselho de Administração e referendada pela Assembleia dos Acionistas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também