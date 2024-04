Suzano investe em startup com foco em hidrogel

A Suzano Ventures investiu pesado no seu portfólio e a escolha foi pela startup canadense Bioform Technologies, que desenvolve hidrogéis com polpa de madeira e com potencial de utilizar a tecnologia usando a fibra de celulose da própria empresa como insumo.

O montante para aquisição dessa nova ferramenta é de US$ 5 milhões, equivalente a R$ 25,8 milhões. Essa startup foi criada há três anos e foi desenvolvida para reforçar os hidrogéis, estruturas compostas por cerca de 90% de água.

Essa não é a primeira vez que a Suzano Ventures investe em uma startup para engrandecer seu portfólio. Em dezembro do ano passado, houve a aquisição da britânica Allotrope Energy, de bateria de lítio-carbono, que recebeu um aporte de US$ 6,7 milhões.

Os hidrogéis aparecem no dia a dia de diversas formas, como membranas, micropartículas e embalagens plásticas. O uso mais comum é em lentes de contato. A partir da solução da Bioform, estes materiais ganham uma nova sustentação, feita com fibras de celulose.

O veículo de investimento busca por startups em quatro verticais: uso de biomaterial de eucalipto, embalagens sustentáveis, novas tecnologias e remoção de carbono.

