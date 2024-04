IPCA-15 desacelera em abril, aponta IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) desacelerou em abril, com aumento de 0,21%, inferior ao de março (0,36%). O resultado ficou abaixo das expectativas de 0,29% dos economistas.

Nos últimos 12 meses, o índice variou 3,77%, menor do que os 4,14% do período anterior. Em abril de 2023, o IPCA-15 foi de 0,57%. Alimentação e Bebidas teve o maior impacto, com alta de 0,61%, enquanto Transportes foi o único a registrar queda (-0,49%).

Dos nove grupos analisados, apenas Transportes registrou queda. Além de Alimentação e Bebidas, Saúde e Cuidados Pessoais (0,78%) também teve destaque. As demais variações ficaram entre 0,03% e 0,41%.

