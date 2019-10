Longen anuncia recursos para fomentar economia do MS

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e presidente da Fiems, Sérgio Longen,anuncia na próxima segunda-feira (21) Às 12h, os recursos destinados ao pequeno negócio para fomentar a economia de Mato Grosso do Sul (MS). O anúncio ocorre às 12h na sede do Sebrae em Campo Grande, na avenida Mato Grosso, 1661.

Através deste recurso, o setor produtivo pretende estimular o acesso dos empresários às oportunidades, e aproveitar o aumento do consumo causado pelas datas comemorativas do fim de ano. Os pequenos negócios poderão acessar dinheiro novo e orientações, como a oferta de crédito para capital de giro pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) Empresarial.

Conforme informado pelo Banco do Brasil, a instituição irá disponibilizar o FCO Giro e o Giro 13°, que são linhas de crédito para os empresários com atividade produtiva em Mato Grosso do Sul. O anúncio ocorre em época de movimentação financeira, já que na Caixa Econômica Federal, os trabalhadores podem aproveitar a quarta etapa de liberação do FGTS para não correntistas e os nascidos em janeiro. O dinheiro, no total de R$ 35,7 milhões em MS, está disponível para saque desde a última sexta-feira (18).

Sebrae Inspira Investimentos

Ainda no anúncio dos recursos, a instituição lançará o Sebrae Inspira Investimentos, evento que ocorre no dia 13 de novembro em Campo Grande para ajudar os pequenos negócios a investirem mais e melhor.

