Comércio da Capital fechará as portas na Sexta-feira Santa

Abril está chegando, e junto dele a Sexta-feira Santa também, data em que o comércio de Campo Grande não abrirá, salvo serviços considerados essenciais.

O fechamento do comércio no feriado é parte de uma decisão que está compactuada na convenção trabalhista, assinada entre os sindicatos patronal e laboral e faz parte de uma das cinco datas já previstas em que o comércio fecha as portas

O gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, destaca que as empresas que desrespeitarem esse acordo terão que arcar com multas, que serão pagas ao sindicato dos trabalhadores.

“De acordo com o que foi estabelecido, a empresa que descumprir, deve arcar com um salário mínimo por empregado que tenha o seu direito preterido e o sindicato trabalhista deverá repassar 50% desse valor entre os funcionários prejudicados”, explicou.

Esses valores serão usados para arcar com as custas e demais despesas de ações de cumprimento, ações públicas e trabalhista.

Os próximos feriados que seguirão a regra são o Dia do Trabalhador, em 1º de maio, e Finados, no dia 2 de novembro.

