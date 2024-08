Copom decide por manter a taxa Selic em 10,5% ao ano

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reuniu nesta quarta-feira (31) e decidiu, por unanimidade, em manter a taxa Selic, os juros básicos da economia brasileira, em 10,5% ao ano.

Na reunião anterior, realizada em junho, o Copom encerrou o ciclo de cortes de juros iniciado há quase um ano. Entre agosto do ano passado até março deste ano, o comitê vinha reduzindo os juros básicos em 0,5 ponto percentual a cada reunião.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou o mês de junho com alta de 0,21%.

No ano, o IPCA acumula uma alta de 2,48%. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 4,23%, acima dos 3,93% observados nos 12 meses anteriores.

